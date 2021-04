Roma | rubano il bancomat a un anziano e prelevano 900€ dal suo conto | arrestata coppia di rumeni

(Di martedì 6 aprile 2021) I Carabinieri della StazionePorta Portese hanno arrestato unadi cittadini romeni, lui di 41 anni e lei 21enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, per i reati di indebito utilizzo diin concorso; false dichiarazioni sulla propria identità; possesso di documenti di identificazione falsi. Maxi spesa e prelievo alcon la carta rubata I militari sono intervenuti in un supermercato di viale Guglielmo Marconi, dove i due, dopo aver pagato regolarmente l’importo di circa 450 euro, alle casse del supermercato, sono stati fermati dai Carabinieri che li attendevano all’uscita. Sul posto i militari hanno rinvenuto, oltre alle due vistose buste piene di generi alimentari ed alcolici, anche la somma in contanti di 915 euro. I successivi accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di ...

