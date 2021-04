Pace | migranti | interscambio | a Tripoli la prima missione all' estero di Draghi

Advertising

trovskj1 : RT @lauraboldrini: L'Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della #Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata anche… - patty65g : RT @lauraboldrini: L'Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della #Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata anche… - bundolo48 : RT @lauraboldrini: L'Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della #Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata anche… - Deputatipd : RT @lauraboldrini: L'Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della #Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata anche… - lauraboldrini : L'Italia deve contribuire alla stabilizzazione e alla pace della #Libia, dopo la terribile guerra civile fomentata… -

Ultime Notizie dalla rete : Pace migranti

'Il momento è unico per ricostruire quella che è stata un'antica amicizia' ha detto il presidente del Consiglio al termine dell'incontro con il Primo ministro libico. 'Ma per procedere è essenziale ...Tra i progetti da recuperare c'è quello del raddoppio della cosiddetta 'autostrada della', ...Resta focale anche la questione, la cui importanza è stata definita da Draghi non ...Draghi con Di Maio in Libia: prima missione all'estero per il Premier, video conferenza stampa. Temi e agenda: migranti, Eni, nuovo Governo Daibaba ...Ma il problema non è solo geopolitico, e anche umanitario e in questo senso l'Italia è uno dei pochi Paesi che tiene attivi i corridoi umanitari» Il momento è unico per ricostruire quella che è stata ...