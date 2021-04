Oriana Sabatini, bufera alla Juve per le parole della compagna di Dybala (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oriana Sabatini, cantante argentina e partner dell’attaccante della Juventus Dybala, racconta la sua vita “monotona” in quel di Torino. “Che Barba, che noia”, avrebbe detto Sandra Mondaini sotto le coperte con Rimondo Vianello. Oriana Sabatini, cantante argentina nonché compagna dell’attaccante Juventino Paulo Dybala e nipote della tennista anni ’80-’90 Gabriela Sabatini, sempre lì va a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 7 aprile 2021), cantante argentina e partner dell’attaccantentus, racconta la sua vita “monotona” in quel di Torino. “Che Barba, che noia”, avrebbe detto Sandra Mondaini sotto le coperte con Rimondo Vianello., cantante argentina nonchédell’attaccantentino Pauloe nipotetennista anni ’80-’90 Gabriela, sempre lì va a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

MattBest__ : RT @CorriereTorino: Oriana Sabatini, compagna di Dybala: «A Torino non c’è molto da fare» - hoonestlyy : RT @JPeppp: Oriana Sabatini è tutto tranne che scema, è molto furba secondo me, le piace l'attenzione e ha trovato il modo di far parlare d… - EasnGobbo_794 : RT @JPeppp: Prova con Madrid, li c'è il mare. - FraaaGG : RT @JPeppp: Oriana Sabatini è tutto tranne che scema, è molto furba secondo me, le piace l'attenzione e ha trovato il modo di far parlare d… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve-Dybala, sarà addio? Intanto parla la compagna Oriana Sabatini: 'A Torino non c'è molto da fare' -