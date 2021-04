Nuoto, Assoluti 2021. Benedetta Pilato e le piccole delusioni che aiutano a crescere (Di martedì 6 aprile 2021) Non tutti i mali vengono per nuocere. Se poi i “mali” sono una sconfitta contro un’avversaria che fa segnare il record italiano e il quarto tempo stagionale al mondo e il record europeo fallito per un centesimo, possiamo tranquillamente dire che non nuociono. L’Assoluto di Benedetta Pilato, dopo i fuochi d’artificio di dicembre, era solo una tappa di passaggio nel percorso che la porterà prima a Budapest a giocarsi il suo primo Europeo in vasca lunga e poi a Tokyo a disputare, giovanissima, la prima Olimpiade. Non le si chiedeva niente, se non qualche conferma e si può dire tranquillamente che le conferme sono arrivate. Non ha perso l’abitudine a migliorarsi e, nei 100 rana, pur perdendo il primato nazionale, ha limato qualche altro centesimo dal personale attestandosi a 1’06”00: un anno fa il suo personale era oltre due secondi più alto, giusto per ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021) Non tutti i mali vengono per nuocere. Se poi i “mali” sono una sconfitta contro un’avversaria che fa segnare il record italiano e il quarto tempo stagionale al mondo e il record europeo fallito per un centesimo, possiamo tranquillamente dire che non nuociono. L’Assoluto di, dopo i fuochi d’artificio di dicembre, era solo una tappa di passaggio nel percorso che la porterà prima a Budapest a giocarsi il suo primo Europeo in vasca lunga e poi a Tokyo a disputare, giovanissima, la prima Olimpiade. Non le si chiedeva niente, se non qualche conferma e si può dire tranquillamente che le conferme sono arrivate. Non ha perso l’abitudine a migliorarsi e, nei 100 rana, pur perdendo il primato nazionale, ha limato qualche altro centesimo dal personale attestandosi a 1’06”00: un anno fa il suo personale era oltre due secondi più alto, giusto per ...

