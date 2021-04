Napoli, tratto della Circumvesuviana interrotto per caduta albero (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Il tratto della linea della Circumvesuviana è stato chiuso per la caduta di un albero sui binari. Si tratta del percorso che collega Nola e Cicciano e che ha messo in allarme tutti i passeggeri. Un albero cade sulla linee ferroviaria, interrotta la tratta tra Nola e Cicciano della Circumvesuviana. A comunicarlo è l’ente autonomo Volturno, azienda che gestisce tra l’altro il servizio di trasporto su ferro dell’ex Circum.”I treni provenienti da Napoli – sottolineano dall’Eav – limitano la corsa a Nola e i treni da Baiano limitano la corsa a Cicciano. Il treno delle ore 6.02 da Baiano a Napoli è stato soppresso da Cimitile a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Illineaè stato chiuso per ladi unsui binari. Si tratta del percorso che collega Nola e Cicciano e che ha messo in allarme tutti i passeggeri. Uncade sulla linee ferroviaria, interrotta la tratta tra Nola e Cicciano. A comunicarlo è l’ente autonomo Volturno, azienda che gestisce tra l’altro il servizio di trasporto su ferro dell’ex Circum.”I treni provenienti da– sottolineano dall’Eav – limitano la corsa a Nola e i treni da Baiano limitano la corsa a Cicciano. Il treno delle ore 6.02 da Baiano aè stato soppresso da Cimitile a ...

