Muriel come il Fenomeno, Atalanta illuminata dai numeri del colombiano (Di martedì 6 aprile 2021) La 29ª giornata è stata illuminata dal talento di Luis Muriel, che ancora una volta ha dato un saggio della sua classe sconfinata.Con la doppietta contro l'Udinese il colombiano è salito a quota 18 gol in campionato, gli stessi della passata stagione in Serie A, di cui ben 10 al Gewiss Stadium. La doppia cifra di marcature casalinghe lo fa accostare ad un altro beniamino dalle parti di Bergamo, Germán Denis, l'unico giocatore della Dea oltre a Muriel a segnare almeno 10 gol in casa in un massimo campionato nel XXI secolo. Ma quando si parla dell'attaccante dell'Atalanta si può scomodare anche un altro grande giocatore, uno dei migliori in assoluto, Ronaldo il Fenomeno, le cui movenze vengono ricordate ogni volta dalle giocate del colombiano.

