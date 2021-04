Microsoft ' prende in giro' Apple e nella pubblicità è uno spietato Surface Pro 7 vs iPad Pro

(Di martedì 6 aprile 2021)ha attuato una campagna pubblicitaria per rivendicare la sua superiorità sui prodotti: l'ultimamette a confronto il nuovoPro 7 con l'Pro.vuole che il pubblico creda chePro 7 sia migliore nel design rispetto all'Pro. Di per sé,Pro 7 è più pesante e sfoggia cornici spesse rispetto all'Pro, con un punto a favore del tablet Windows 10 che reclamizza un cavalletto integrato. L'annuncio descrive anchePro 7 come versatile in termini di connettività grazie alla sua singola porta USB-A e USB-C, accoppiata alla porta Type Cover e al lettore di schede microSD. L'Pro, a confronto, ha una singola porta ...

Advertising

tripposauro : @AlbertHofman72 Due sole cose ho capito: 1 - Microsoft non esiste più perché 'sequestrata'?? 2 - non è che evitando… - Slvlombardo : RT @Slvlombardo: È stato ribattezzato #BlackKingdom il nuovo #ransomware che sta prendendo di mira i server #Microsoft #Exchange privi di #… - dariobuon : RT @Slvlombardo: È stato ribattezzato #BlackKingdom il nuovo #ransomware che sta prendendo di mira i server #Microsoft #Exchange privi di #… - Exprivia_CY : RT @Slvlombardo: È stato ribattezzato #BlackKingdom il nuovo #ransomware che sta prendendo di mira i server #Microsoft #Exchange privi di #… - RoccoTerlizzi : RT @Slvlombardo: È stato ribattezzato #BlackKingdom il nuovo #ransomware che sta prendendo di mira i server #Microsoft #Exchange privi di #… -

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft prende

iPad - iPhoneItalia - La sezione su iPad

...scene aggiuntive filmate recentemente con il ritorno di Jared Leto nei panni del Joker e... Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store,Film & TV. ...... Open AI, che tra i fondatori ha Elon Musk e tra i finanziatori. Una cosa seria. Sono ...una posizione contro i maschi e in difesa della donne' ; dal titolo GPT - 3 ha scritto i versi ...Microsoft ha attuato una campagna pubblicitaria per rivendicare la sua superiorità sui prodotti Apple: l'ultima pubblicità mette a confronto il nuovo Surface Pro 7 con l'iPad Pro. Microsoft vuole che ...Xbox Series X|S potrebbero essere al centro di un altro evento di presentazione Microsoft previsto in aprile, chiamato "What's Next for Gaming".. Xbox Series X|S e Xbox One potrebbero essere ...