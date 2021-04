Meteo, torna l’inverno: brusco calo delle temperature e rinforzo dei venti (Di martedì 6 aprile 2021) Per alcuni giorni ci sarà un vero e proprio ritorno ad un clima invernale, con l’aggiunta di forti raffiche di vento su tutto il paese: le previsioni Meteo L’arrivo della terza perturbazione del mese di aprile vedrà aprirsi una nuova parentesi invernale sul nostro paese. In rinforzo i venti ed in forte calo le temperature L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Per alcuni giorni ci sarà un vero e proprio ritorno ad un clima invernale, con l’aggiunta di forti raffiche di vento su tutto il paese: le previsioniL’arrivo della terza perturbazione del mese di aprile vedrà aprirsi una nuova parentesi invernale sul nostro paese. Ined in forteleL'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fanpage : Tornano freddo e neve. Le zone più colpite #meteo - uggNp6MXLo8Zedo : RT @attivitasolare: IRRUZIONE POLARE MARITTIMA IN ATTO: IN EUROPA TORNA L’INVERNO #clima #Freddo #inverno #irruzionepolare #meteo https://t… - Ettore572 : RT @iconaclima: ?? L'inverno sta tornando sull'Italia! Clima #freddo come in febbraio e #vento di tempesta: torna anche la #neve a quote ecc… - iconaclima : ?? L'inverno sta tornando sull'Italia! Clima #freddo come in febbraio e #vento di tempesta: torna anche la #neve a q… - blusewillis : RT @fanpage: Tornano freddo e neve. Le zone più colpite #meteo -