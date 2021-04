Meteo Roma: previsioni di mercoledì 7 aprile, bel tempo (Di martedì 6 aprile 2021) Le previsioni per la giornata di oggi, martedì 6 aprile, parlavano di cielo leggermente nuvoloso, ma in realtà oggi sulla Capitale sono arrivate piogge. I rovesci continueranno per la giornata odierna, ma secondo gli esperti de IlMeteo.it domani la situazione metereologica dovrebbe migliorare. Il Meteo di mercoledì 6 aprile 2021 a Roma mostra infatti una giornata caratterizzata dal bel tempo durante il pomeriggio e la sera. Le temperature invece saranno abbastanza basse rispetto alla media del periodo, infatti la minima prevista durante i possimi giorni scenderà anche sotto i 0°C. previsioni Meteo di mercoledì 7 aprile a Roma Le previsioni ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 6 aprile 2021) Leper la giornata di oggi, martedì 6, parlavano di cielo leggermente nuvoloso, ma in realtà oggi sulla Capitale sono arrivate piogge. I rovesci continueranno per la giornata odierna, ma secondo gli esperti de Il.it domani la situazione metereologica dovrebbe migliorare. Ildi2021 amostra infatti una giornata caratterizzata dal beldurante il pomeriggio e la sera. Le temperature invece saranno abbastanza basse rispetto alla media del periodo, infatti la minima prevista durante i possimi giorni scenderà anche sotto i 0°C.diLe...

