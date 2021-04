Lutto a Uomini e Donne: è morta a soli 45 anni Erica Hauser (Di martedì 6 aprile 2021) Nuovo Lutto a Uomini e Donne, dopo la scomparsa di Fabio Donato Saccu (di soli 46 anni), è morta anche un’altra giovane protagonista del trono over. Erica Hauser nella notte tra il 4 e il 5 aprile ha avuto un malore e non ce l’ha fatta. Inutili anche i soccorsi, la 45enne se n’è andata nel sonno. Molti si ricorderanno di lei perché si era innamorata ed aveva lasciato il programma mariano con Ivan Rotoli. La loro storia d’amore però fuori dagli studi di Maria è durata solo qualche mese. Erica Hauser non era nota solo in tv per U&D, ma anche nel mondo della moda. La donna (originaria del Principato del Liechtenstein, anche se viveva a Roma da anni) è stata una modella e ha iniziato a sfilare da ... Leggi su biccy (Di martedì 6 aprile 2021) Nuovo, dopo la scomparsa di Fabio Donato Saccu (di46), èanche un’altra giovane protagonista del trono over.nella notte tra il 4 e il 5 aprile ha avuto un malore e non ce l’ha fatta. Inutili anche i soccorsi, la 45enne se n’è andata nel sonno. Molti si ricorderanno di lei perché si era innamorata ed aveva lasciato il programma mariano con Ivan Rotoli. La loro storia d’amore però fuori dagli studi di Maria è durata solo qualche mese.non era nota solo in tv per U&D, ma anche nel mondo della moda. La donna (originaria del Principato del Liechtenstein, anche se viveva a Roma da) è stata una modella e ha iniziato a sfilare da ...

