Loot box: in Brasile potrebbero presto essere proibite del tutto (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo provvedimenti e inchieste simili in diversi Paesi europei, anche le autorità brasiliane si scagliano contro le Loot box, su richiesta della ANCED (National Association of Child and Adolescent Defense Centers). Il perché è presto detto: come in molti altri atti d'accusa presentati in giro per il mondo, anche in Brasile le Loot box vengono direttamente accomunate al gioco d'azzardo, che nel Paese sudamericano è vietato. La cosa, naturalmente, riguarda tutti i publisher, grandi e piccoli, da Activision a EA, da Konami a Ubisoft, considerando ugualmente i titoli console che quelli mobile, con le dovute differenze relative alle meccaniche d'acquisto. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 aprile 2021) Dopo provvedimenti e inchieste simili in diversi Paesi europei, anche le autorità brasiliane si scagliano contro lebox, su richiesta della ANCED (National Association of Child and Adolescent Defense Centers). Il perché èdetto: come in molti altri atti d'accusa presentati in giro per il mondo, anche inlebox vengono direttamente accomunate al gioco d'azzardo, che nel Paese sudamericano è vietato. La cosa, naturalmente, riguarda tutti i publisher, grandi e piccoli, da Activision a EA, da Konami a Ubisoft, considerando ugualmente i titoli console che quelli mobile, con le dovute differenze relative alle meccaniche d'acquisto. Leggi altro...

Advertising

LegacyPsk9999 : Se volete metto direttamente il pagamento automatico in banca per comprare gli incubatori per questo evento ?? due c… - Eurogamer_it : #Lootbox: in Brasile potrebbero presto essere proibite - GameXperienceIT : Loot Box: Uno studio conferma le similitudini con il gioco d'azzardo - infoitscienza : Loot box: ricerca conferma che sono molto simili al gioco d’azzardo -

Ultime Notizie dalla rete : Loot box Loot box: ricerca conferma che sono molto simili al gioco d'azzardo Le Loot box sono sempre state un argomento a dir poco controverso. Da diverso tempo ormai siamo circondati da una serie di titoli dove al loro interno sono nascoste, neanche in modo così velato, le ...

'Le loot box sono strutturalmente e psicologicamente simili al gioco d'azzardo' Un nuovo studio condotto dai ricercatori delle università di Plymouth e Wolverhampton ha concluso che esiste un legame tra loot box e il gioco d'azzardo, affermando che i dispositivi di gioco " sono strutturalmente e psicologicamente simili al gioco d'azzardo ". " Il nostro report dimostra che le relazioni tra il ...

Loot box: ricerca conferma che sono molto simili al gioco d’azzardo Tom's Hardware Italia Loot box: in Brasile potrebbero presto essere proibite Dopo provvedimenti e inchieste simili in diversi Paesi europei, anche le autorità brasiliane si scagliano contro le loot box.

Loot Boxes come il gioco d’azzardo: “devono venire regolate” Il team di ricerca dell’organizzazione ‘BeGambleAware‘ ha messo sotto la lente d’ingrandimento il fenomeno delle loot box nei videogiochi. Il verdetto? Gran parte dei giocatori che ci spendono soldi ...

Lesono sempre state un argomento a dir poco controverso. Da diverso tempo ormai siamo circondati da una serie di titoli dove al loro interno sono nascoste, neanche in modo così velato, le ...Un nuovo studio condotto dai ricercatori delle università di Plymouth e Wolverhampton ha concluso che esiste un legame trae il gioco d'azzardo, affermando che i dispositivi di gioco " sono strutturalmente e psicologicamente simili al gioco d'azzardo ". " Il nostro report dimostra che le relazioni tra il ...Dopo provvedimenti e inchieste simili in diversi Paesi europei, anche le autorità brasiliane si scagliano contro le loot box.Il team di ricerca dell’organizzazione ‘BeGambleAware‘ ha messo sotto la lente d’ingrandimento il fenomeno delle loot box nei videogiochi. Il verdetto? Gran parte dei giocatori che ci spendono soldi ...