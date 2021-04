L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi non si trattiene sui naufraghi: “Siete scarsi” (Di martedì 6 aprile 2021) A chiusura della puntata di ieri 5 aprile, Ilary Blasi ha criticato i naufraghi accusandoli di pigrizia: cos’è successo nel corso della diretta. La puntata di ieri de L’Isola dei Famosi ha avuto una conclusione abbastanza sui generis. La conduttrice Ilary Blasi non ha potuto resistere dal rimproverare i naufraghi di questa edizione, accusandoli di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 aprile 2021) A chiusura della puntata di ieri 5 aprile,ha criticato iaccusandoli di pigrizia: cos’è successo nel corso della diretta. La puntata di ieri dedeiha avuto una conclusione abbastanza sui generis. La conduttricenon ha potuto resistere dal rimproverare idi questa edizione, accusandoli di L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

