Letta “Subito decreto di aiuti su costi fissi per il commercio”

MILANO (ITALPRESS) – "Il Governo deve fare Subito, rapidamente un decreto imprese che sia in grado di venire incontro a coloro che con le loro chiusure stanno garantendo la nostra salute e aiutarli in modo generico ma su ciò che colpisce di più questo tipo di persone cioè commercianti, negozianti e imprenditori, piccoli imprenditori: l'aiuto sui costi fissi, perchè la cosa che è veramente dura che colpisce di più sono i costi fissi legati soprattutto a una aspettativa che non si riesce a capire fino a quando verrà delusa". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, ospite a Dimartedì.Parlando dell'incontro con Matteo Renzi dice "E' stato un incontro franco, cordiale, abbiamo detto, e anche utile tra due persone che sono molto diverse. Su alcune cose ...

