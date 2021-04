Lavoro, Istat cambia il metodo di calcolo: a febbraio 642mila occupati in meno su dicembre, 945mila in meno su febbraio 2020 (Di martedì 6 aprile 2021) A febbraio gli occupati in Italia erano 22.197.000, ovvero 642mila in meno rispetto a dicembre 2020 e 945.000 in meno rispetto a febbraio 2020. Il tasso di occupazione è sceso al 56,5%, dal 58% di dicembre, mentre il tasso di disoccupazione è salito dal 9 al 10,2%. Sono i nuovi dati dell’Istat sul mercato del Lavoro, che scontano un importante cambiamento nella metodologia di calcolo di occupati e disoccupati per effetto dell’entrata in vigore di un Regolamento europeo del 2019. Proprio per calcolare i numeri con il nuovo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Agliin Italia erano 22.197.000, ovveroinrispetto ae 945.000 inrispetto a. Il tasso di occupazione è sceso al 56,5%, dal 58% di, mentre il tasso di disoccupazione è salito dal 9 al 10,2%. Sono i nuovi dati dell’sul mercato del, che scontano un importantemento nellalogia didie disper effetto dell’entrata in vigore di un Regolamento europeo del 2019. Proprio per calcolare i numeri con il nuovo ...

