La spinta cinese sullo yuan digitale può diventare un gran problema per gli Usa (Di martedì 6 aprile 2021) Lo yuan digitale può far male agli Stati Uniti? Magari non sarà un diretto destro o un gancio sinistro, ma un schiaffo forse sì. Parola del Wall Street Journal: Pechino, attraverso la banca centrale, la People’s Bank of China, ha obiettivi non solo di carattere economico e monetario. L’e-yuan, che molto presto potrebbe sostituire il contante, rappresenta infatti il segno tangibile dei piani cinesi tesi a rafforzare ulteriormente l’enorme potere di controllo e sorveglianza dello Stato, dal sistema finanziario al funzionamento della politica monetaria, fiscale e oltre. Dietro l’operazione moneta digitale ci sono anche ragioni geopolitiche, che chiamano in causa gli Stati Uniti. “Mille anni fa, quando il denaro significava monete di metallo, la Cina inventò la moneta cartacea. Ora il governo cinese sta ... Leggi su formiche (Di martedì 6 aprile 2021) Lopuò far male agli Stati Uniti? Magari non sarà un diretto destro o un gancio sinistro, ma un schiaffo forse sì. Parola del Wall Street Journal: Pechino, attraverso la banca centrale, la People’s Bank of China, ha obiettivi non solo di carattere economico e monetario. L’e-, che molto presto potrebbe sostituire il contante, rappresenta infatti il segno tangibile dei piani cinesi tesi a rafforzare ulteriormente l’enorme potere di controllo e sorveglianza dello Stato, dal sistema finanziario al funzionamento della politica monetaria, fiscale e oltre. Dietro l’operazione monetaci sono anche ragioni geopolitiche, che chiamano in causa gli Stati Uniti. “Mille anni fa, quando il denaro significava monete di metallo, la Cina inventò la moneta cartacea. Ora il governosta ...

Advertising

gianluzappo : RT @formichenews: La spinta cinese sullo #yuan digitale può diventare un gran problema per gli Usa L'articolo di @gianluzappo ?? https:/… - formichenews : La spinta cinese sullo #yuan digitale può diventare un gran problema per gli Usa L'articolo di @gianluzappo ??… - Idl3 : RT @ItalianPolitics: Per chi ancora nutre dubbi sulla spinta cinese riguardo a 5G, Internet of Things e Intelligenza Artificiale, una lettu… - ItalianPolitics : Per chi ancora nutre dubbi sulla spinta cinese riguardo a 5G, Internet of Things e Intelligenza Artificiale, una le… -

Ultime Notizie dalla rete : spinta cinese Borsa: Milano sale (+0,6%), bene Leonardo e Cnh, giù Terna Sugli scudi Leonardo (+2,91%), spinta dalla raccomandazione di 'sovrastimare' il titolo (overweight)... La segue a ruota Cnh (+2,83%), in attesa di sviluppi della trattativa con la cinese Faw per la ...

Borsa: Milano positiva (+0,65%) con Cnh e Leonardo, giù Terna In luce Cnh (+2,57%) in attesa di sviluppi della trattativa su Iveco con la cinese Faw. Segue ... Acquisti su Enel (+2,34%), spinta da un report di Goldman Sachs sulle opportunità delle utility nelle ...

La spinta cinese sullo yuan digitale può diventare un gran problema per gli Usa Formiche.net Ottimismo continua a perseverare, dati eco accelerazione Ripresa dei mercati dopo la pausa pasquale, con ottimismo, spinto dai DATI economici robusti, oltre le attese, in particolare per gli USA.

Le migliori opportunità di investimento in Cina nell'era Biden Secondo Capital Group decoupling selettivo e concorrenza strategica tra i due paesi rimangono temi di lungo periodo. Con Biden è in arrivo uno snellimento dei processi. Focus sul comparto biofarmaceut ...

Sugli scudi Leonardo (+2,91%),dalla raccomandazione di 'sovrastimare' il titolo (overweight)... La segue a ruota Cnh (+2,83%), in attesa di sviluppi della trattativa con laFaw per la ...In luce Cnh (+2,57%) in attesa di sviluppi della trattativa su Iveco con laFaw. Segue ... Acquisti su Enel (+2,34%),da un report di Goldman Sachs sulle opportunità delle utility nelle ...Ripresa dei mercati dopo la pausa pasquale, con ottimismo, spinto dai DATI economici robusti, oltre le attese, in particolare per gli USA.Secondo Capital Group decoupling selettivo e concorrenza strategica tra i due paesi rimangono temi di lungo periodo. Con Biden è in arrivo uno snellimento dei processi. Focus sul comparto biofarmaceut ...