Inter-Sassuolo, i convocati di De Zerbi: assenze confermate (Di martedì 6 aprile 2021) Cresce l’attesa in vista di Inter-Sassuolo, match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021 in programma alle 18:45 di mercoledì 7 aprile. Tante le assenze per Roberto De Zerbi: sia per motivi fisici (Berardi, Caputo, Bourabia, Defrel) che per motivi precauzionali visti i focolai che si sono scatenati in alcuni ritiri delle nazionali: Locatelli, Ferrari e Muldur, pur essendo negativi, salteranno la sfida esattamente come fatto contro la Roma. Una questione di prudenza, tenendo conto “non solo del calcio ma di tutto quello che ci ha circondato da più di un anno”, come ha detto De Zerbi in conferenza stampa. Assente anche il positivo Ayhan. Portieri: 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo, 63 Stefano Turati. Difensori: 2 Marlon, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 21 Vlad Chiriches, 22 Jeremy Toljan, 35 ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Cresce l’attesa in vista di, match della trentesima giornata di Serie A 2020/2021 in programma alle 18:45 di mercoledì 7 aprile. Tante leper Roberto De: sia per motivi fisici (Berardi, Caputo, Bourabia, Defrel) che per motivi precauzionali visti i focolai che si sono scatenati in alcuni ritiri delle nazionali: Locatelli, Ferrari e Muldur, pur essendo negativi, salteranno la sfida esattamente come fatto contro la Roma. Una questione di prudenza, tenendo conto “non solo del calcio ma di tutto quello che ci ha circondato da più di un anno”, come ha detto Dein conferenza stampa. Assente anche il positivo Ayhan. Portieri: 47 Andrea Consigli, 56 Gianluca Pegolo, 63 Stefano Turati. Difensori: 2 Marlon, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 21 Vlad Chiriches, 22 Jeremy Toljan, 35 ...

Advertising

Inter : ? | PARTITA Un mercoledì sera a tinte neroblu ???? Segui le prossime 2 partite contro Sassuolo e Cagliari su… - Inter : ? | 5 COSE CHE (FORSE) NON SAI DI RANOCCHIA ???? Libro e film preferiti: l’Alchimista di Paulo Coelho e Jurassic Par… - Inter : ?? | INSIEME Fatti un selfie con il filtro instagram I M, riposta la foto con l’hashtag #IMInter e @inter. Colora… - Skrizovic : RT @SempreIntercom: Inter Admire Sassuolo’s Giacomo Raspadori & Could Seek Swap Deal With Andrea Pinamonti, Italian Media Reveal https://t.… - NimaTavRood : RT @SempreIntercom: Inter Admire Sassuolo’s Giacomo Raspadori & Could Seek Swap Deal With Andrea Pinamonti, Italian Media Reveal https://t.… -