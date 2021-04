Fra altre dosi rinviate e effetto Ema | Astrazeneca intralcia la campagna vaccinale

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 aprile 2021) Dalla struttura commissariale spiegano che “no, non sarà un taglio, ma un differimento”. Si parla, ancora una volta, del vaccino. Tornato alla ribalta, e in mezzo alla bufera non solo mediatica, per i nuovi dubbi avanzati da Ema sul nesso possibile tra il farmaco e alcune reazioni avverse registrate dopo averlo somministrato, rischia di ritrovarsi al centro di timori di quanti cominciano a chiedere di essere vaccinati con un altro vaccino e delle proteste che potrebbero derivare dal rinvio della consegna pattuita per il 14 aprile, la prima del mese che inaugura il secondo trimestre dellanel nostro Paese. “C’è forte preoccupazione per i tagli del 50% comunicati per le consegne didel 14 aprile”, ha detto oggi Alessio D’Amato, l’assessore alla Sanità del Lazio, che ha anche ...