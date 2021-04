Europeo: via libera del Governo alla presenza di pubblico all’Olimpico (Di martedì 6 aprile 2021) Il Governo Italiano ha dato l’ok alla Figc per la presenza di pubblico allo stadio Olimpico di Roma per il prossimo Europeo di calcio L’Europeo di calcio si avvicina e così inizia a plasmarsi la forma del suo svolgimento. Il Governo Italiano ha dato infatti la disponibilità alla Figc per l’ingresso del pubblico allo stadio Olimpico di Roma per le gare da disputare in Italia. A comunicarlo è il presidente della Figc Gabriele Gravina. Le parole di Gravina “La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio. Ringrazio in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al CTS di individuare le migliori ... Leggi su zon (Di martedì 6 aprile 2021) IlItaliano ha dato l’okFigc per ladiallo stadio Olimpico di Roma per il prossimodi calcio L’di calcio si avvicina e così inizia a plasmarsi la forma del suo svolgimento. IlItaliano ha dato infatti la disponibilitàFigc per l’ingresso delallo stadio Olimpico di Roma per le gare da disputare in Italia. A comunicarlo è il presidente della Figc Gabriele Gravina. Le parole di Gravina “La disponibilità acquisita dalitaliano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio. Ringrazio in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al CTS di individuare le migliori ...

