E3 2021 torna ufficialmente in versione digitale e gratuita | ecco i primi dettagli

(Di martedì 6 aprile 2021) La Entertainment Software Association (ESA) ha annunciato oggi che l'E3è statofissato per il 12-15 giugno. Sarà un evento solo, come da report precedente e gratuito nonostante le recenti voci; l'ESA conta sul ritorno dell'E3 come evento fisico dal vivo al Los Angeles Convention Center nel giugno 2022. Dirette streaming e annunci saranno resi disponibili online attraverso tutte le principali piattaforme video, nonché attraverso il portale E3e l'app mobile di supporto. Xbox, Nintendo, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games e Koch Media hanno già confermato che saranno presenti per mostrare i loro giochi in arrivo. Altri, come Sony, Square Enix, Electronic Arts e Activision Blizzard, probabilmente organizzeranno le proprie vetrine. "Per più di due decenni, ...