Covid: Israele avrebbe già raggiunto immunità di gregge (Di martedì 6 aprile 2021) Israele potrebbe già aver raggiunto l'immunità di gregge. Lo ha detto Gili Regev - Yochay, Direttore dell'Unità di prevenzione delle infezioni dell'ospedale Sheba di Tel Aviv. In una intervista alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021)potrebbe già averl'di. Lo ha detto Gili Regev - Yochay, Direttore dell'Unità di prevenzione delle infezioni dell'ospedale Sheba di Tel Aviv. In una intervista alla ...

Advertising

fanpage : La Pfizer avrebbe sospeso la consegna di 700.000 dosi di vaccino anti-Covid a Israele che sarebbe dovuta avvenire q… - TgLa7 : #Covid: in Israele non ci sono piu' zone rosse Tasso positivita' sotto l'1%. Fattore R a 0.53 - AndreaColandrea : Time out in #Israele. #Pfizer ferma la vaccinazione di massa perché #TelAviv non avrebbe saldato qualche milione di… - sticchione1 : RT @anubi_matt: Mentre #Israele si mette al riparo dal #COVID19 record di contagi nei territori palestinesi - QdSit : In #Israele si starebbero manifestando i primi segni dell'#immunità di gregge. Il virologo #Burioni si dice ottimis… -