Covid | Bonaccini | “Se la curva continua a scendere | possiamo valutare riaperture parziali”

(Di martedì 6 aprile 2021) BOLOGNA – Il presidente dell’Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini torna a parlare di “parziali” riaperture. “Il picco della curva in Emilia-Romagna sta scendendo” così come in diverse altre regioni, ha sottolineato oggi Bonaccini al Tg2. “Non siamo fuori dalla pandemia, quindi ci vuole molta prudenza- sottolinea il governatore- ma è evidente che se il calo dei contagi continuerà ad esserci, si potrà col Governo ragionare per parziali aperture di alcune attività”.

O.s.s., bimbi, famiglie, aziende, popolo italiano (rispettoso della Costituzione), "Frode".: "Raddoppierò gli sforzi, qui non si molla" "Grazie davvero a tutti per vicinanza e ....... Vediamo se è a casa'. Un video di 3.26 minuti diffuso sui social immortala la consegna del pacco contenente pannolini sporchi consegnato ieri al presidente della Regione Stefano. I ...(ANSA) - BOLOGNA, 06 APR - I carabinieri del reparto operativo di Modena, in collaborazione con la Digos, hanno denunciato due persone per il pacco consegnato ieri a casa del presidente della Regione ...Da mercoledì 7 aprile tornano in classe gli studenti fino alla prima media, il presidente della Regione ridadisce: "Per noi la scuola è una priorità" ...