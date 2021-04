Covid | accordo con parti sociali su sicurezza e vaccini in azienda

(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto l'con lesull'aggiornamento del protocolloe sulle modalità di vaccinazione sui posti di lavoro. Grazie alle istituzioni e alle organizzazioni che hanno contribuito a questo risultato”. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Andrea Orlando.“Con la firma di questi accordi – ha sottolineato il Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri – abbiamo ottenuto un grande risultato: laprima di tutto. La pandemia costringe tutti a comportamenti corretti e coerenti. Non sono tollerabili differenziazioni sulla base di aree geografiche e di scelte politiche”.“E' un segnale di grande responsabilità la sigla del Protocollo nazionale sulle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, così come anche, la revisione ed ...

... Andrea Orlando, e della Salute, Roberto Speranza, hanno chiuso in tarda serata l'sui ...dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione antinei ...Governo e parti sociali hanno raggiunto l'sui protocolli per le vaccinazioni in azienda. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando , e i ...il Protocollo di aggiornamento delle misure anti -...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto l’accordo con le parti sociali sull’aggiornamento del protocollo sicurezza COVID e sulle modalità di vaccinazione sui posti di lavoro. Grazie alle istituzioni e ...Durerà sino al prossimo 30 aprile l’ordinanza anti Covid di Christian Solinas ... L’Assessorato regionale della Sanità ha già stretto l’accordo con le società di gestione aeroportuale, nonché con ...