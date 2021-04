Cittadinanzattiva Lazio | 20% famiglie non ha adeguata connessione internet

(Di martedì 6 aprile 2021) Roma – A un anno di distanza dal primo lockdown, quasi l’80% dellesi e’ dotata di una buonaper la Dad, ma resta un 20% che non ha una connettivita’alle esigenze della Didattica a Distanza o ne e’ del tutto priva. L’80% delle scuole si e’ limitata alle videolezioni. Ancora oggi, una scuola su dieci non sembrerebbe offrire la Didattica a Distanza per tutte le discipline. A pagare le conseguenze della situazione, sono sempre i ragazzi e le ragazze: il 76% fruisce della Dad tramite lo smartphone, la meta’ non ha una stampante. Sono i dati estratti dal ‘RapportoOnlus – La scuola ai tempi del coronavirus’ di marzo 2021. Un monitoraggio che ha coinvolto oltre 900 cittadini dal 12 al 27 marzo 2021. Le adesioni sono arrivate da molti comuni del ...

