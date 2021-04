Bernaudo | Roma ha bisogno di tornare a splendere

(Di martedì 6 aprile 2021)– “Nell’ultimo anno ahanno chiuso tantissime attivita’, negozi, aziende. Percorrendo le vie del centro storico dici si rende conto della devastazione. Le vetrine dello shopping, sono diventate le vetrine ‘dell’affitto’, piccoli artigiani, piccole botteghe ormai si contano sulle dita di una mano.” “e’ stata prima messa in ginocchio dalle varie amministrazioni che si sono succedute e poi con la giunta Raggi ha ricevuto il colpo di grazia. Dopo l’emergenza Covidrischia di non rialzarsi piu’.” “Non possiamo stare a guardare, dobbiamo impegnarci direttamente, senza delegare e prenderci cura della citta’ che tutto il mondo ci invidia,deve.” “Ma per fare questo non servono pannicelli caldi, serve una ...

"Il PD e la sinistra non potranno mai cambiare, sono le forze politiche che più hanno governato la Capitale ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Le primarie annunciate da Zingaretti per il candidato sindaco saranno quindi le solite ...Cosi' Andrea, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco di, ha commentato le parole dell'ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ha annunciato le primarie del Pd per la ..."Il PD e la sinistra non potranno mai cambiare Roma, sono le forze politiche che più hanno governato la Capitale ed i risultati sono sotto gli occhi di ...Cosi’ Andrea Bernaudo, presidente di Liberisti Italiani e candidato sindaco di Roma, ha commentato le parole dell’ex segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che ha annunciato le primarie del Pd per la ...