Amici 20, Arianna Gianfelici svela il flirt con Deddy: c'entra Rosa Di Grazia (Di martedì 6 aprile 2021) Il serale di Amici 20 non smette di appassionare i telespettatori di Canale 5, nelle ultime ore in particolar modo per un possibile triangolo amoroso in corso. A destare i dubbi nel web sull'esistenza di questo triangolo è un post di Arianna Gianfelici, parzialmente critico sulla coppia del talent Rosa Di Grazia e Deddy. In risposta all'intervento molti internauti hanno accusato l'ex cantante del talent di nutrire gelosia nei riguardi della coppia del momento, scatenando una nuova polemica sullo show. Amici 20, Arianna Gianfelici critica su Rosa Di Grazia e Deddy A margine della terza puntata serale di Amici 20, che ha visto i piccioncini del momento ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 6 aprile 2021) Il serale di20 non smette di appassionare i telespettatori di Canale 5, nelle ultime ore in particolar modo per un possibile triangolo amoroso in corso. A destare i dubbi nel web sull'esistenza di questo triangolo è un post di, parzialmente critico sulla coppia del talentDi. In risposta all'intervento molti internauti hanno accusato l'ex cantante del talent di nutrire gelosia nei riguardi della coppia del momento, scatenando una nuova polemica sullo show.20,critica suDiA margine della terza puntata serale di20, che ha visto i piccioncini del momento ...

Advertising

infoitcultura : Amici 2021, Arianna svela il flirt con Deddy prima di Rosa - ZTEBLAD39162811 : @ariannaoff Non ci credo Arianna e dopo perché non lai mai deddo Ada amici siglivica che non è vero a me piace dedd… - serenitybxxch : #Amici20, Arianna Gianfelici terza incomoda tra Rosa Di Grazia e Deddy? Le accuse - arianna_aili : RT @Iperborea_: Il fatto che questo avrebbe potuto tranquillamente essere il podio, e invece sono state tutte malamente eliminate da un pub… - arianna_lovato_ : @EricaLobby @Annie47257879 Immagino che se qualcuno vi dicesse “se venite dai miei amici ti stuprano” rispondereste… -