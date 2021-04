Alessandra Amoroso rivelazione choc: “Mi violentavo psicologicamente” (Di martedì 6 aprile 2021) La cantante racconta la sua esperienza durante il lockdown Alessandra Amoroso, giovane cantante italiana, ha raccontato al Corriere della Sera la sua dura esperienza durante i mesi di isolamento. L’artista… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 6 aprile 2021) La cantante racconta la sua esperienza durante il lockdown, giovane cantante italiana, ha raccontato al Corriere della Sera la sua dura esperienza durante i mesi di isolamento. L’artista… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

