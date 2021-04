Traffico Roma del 05-04-2021 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 aprile 2021) Luceverdepensionati dalla redazione Buon pomeriggio pochissime auto in circolazione sulla rete viaria cittadina in virtù soprattutto delle restrizioni sulla mobilità varate per far fronte all’emergenza sanitaria in Corsoe Lazio come il resto d’Italia si trovano in zona rossa spostamenti quindi consentiti soltanto per motivi di lavoro salute o necessità urgenti e rafforzati i controlli da parte delle forze dell’ordine tutto il territorio cittadino presidiati parchi e litorale sotto stretta sorveglianza Oltre alle piazze del centro anche le principali arterie della capitale nonché tutte le autostrade da domani il Lazio tornerà in zona arancione per i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia diCapitale In ...