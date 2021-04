Thandie Newton torna a usare il suo vero nome | “Da oggi chiamatemi così”

(Di lunedì 5 aprile 2021) L'attrice ingleseha svelato che da ora in poi sullo schermo sarà identificata con il suoall'anagrafe. L'attrice ingleseha svelato che da ora in poi sullo schermo sarà identificata con il suoall'anagrafe, Thandiwe. Come ha spiegato in una lunga intervista concessa all'edizione britannica di Vogue, il suo secondo- lei è nata Melanie Thandiwe- fu storpiato nei credits del primo film in cui recitò (ironia della sorte, il suo personaggio si chiamava allo stesso modo), ed è rimasto tale per anni. Da ora in poi sarà scritto correttamente, perché lei ha deciso di riprendere possesso della propria identità, rivendicando con orgoglio le sue origini zimbabwiane da ...

... oltre che interprete al cinema di uno degli episodi della saga di Harry Potter - , da figure conosciutissime nel mondo del web come KSI e da altri attori quali Chiwetel Ejiofor o, che ...come quella volta che ad un party a Los Angeles, Victoria Beckham chiese a ocome stesse andando la gravidanza... convinta di parlare con Zoe Saldana !L'attrice inglese Thandie Newton ha svelato che da ora in poi sullo schermo sarà identificata con il suo vero nome all'anagrafe, Thandiwe. Come ha spiegato in una lunga intervista concessa all ...L'attrice britannica, di madre dello Zimbabwe, ha deciso di tornare alla grafia originale del suo nome, cambiato in Thandie quando era bambina in ...