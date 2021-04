Sicilia: legale Crocetta, ‘basta parlare di sbiancamento inesistente, ora quereliamo’ (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Chi non ha argomenti politici rispolvera a distanza di anni la storiella dell’inesistente sbiancamento di Rosario Crocetta. Ne prendiamo atto, ma la misura è colma e proporremo querela contro chi ha proposto in questi giorni l’argomento, contro chi lo riproporrà e contro le testate giornalistiche che gli daranno eco, non trattandosi certamente di diritto di critica politica”. Lo ha detto l’avvocato Vincenzo Lo Re, legale dell’ex Governatore Siciliano Rosario Crocetta. Nei giorni scorsi, nel suo intervento all’Assemblea Siciliana, dopo l’avviso di garanzia all’ex assessore alla Salute, Ruggero Razza nell’inchiesta sui dati falsificati, il Presidente Nello Musumeci attaccato il Pd dicendo: ‘A voi ricordo il cerchio magico del senatore Beppe ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Chi non ha argomenti politici rispolvera a distanza di anni la storiella dell’di Rosario. Ne prendiamo atto, ma la misura è colma e proporremo querela contro chi ha proposto in questi giorni l’argomento, contro chi lo riproporrà e contro le testate giornalistiche che gli daranno eco, non trattandosi certamente di diritto di critica politica”. Lo ha detto l’avvocato Vincenzo Lo Re,dell’ex Governatoreno Rosario. Nei giorni scorsi, nel suo intervento all’Assembleana, dopo l’avviso di garanzia all’ex assessore alla Salute, Ruggero Razza nell’inchiesta sui dati falsificati, il Presidente Nello Musumeci attaccato il Pd dicendo: ‘A voi ricordo il cerchio magico del senatore Beppe ...

