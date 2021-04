"Sfugge agli anticorpi generati dal vaccino". Covid, scoperta la più tragica delle varianti: siamo punto e a capo? (Di lunedì 5 aprile 2021) Grandi timori all'interno della comunità scientifica per la scoperta di una nuova variante del coronavirus che, stando alle prime evidenze, sarebbe particolarmente resistente al vaccino. La mutazione in questione, registrata in Giappone, nella città di Tokyo, risponde al nome di E484K. La notizia è stata rilanciata per prima dalla tv di Stato nipponica, la NHK, secondo la quale il 70% dei pazienti contagiati dal coronavirus e testati nel corso di marzo in un ospedale della capitale, il Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital, era stato colpito proprio dalla variante in questione, soprannominata per esigenze di sintesi Eek. La variante infatti è stata riscontrata in 10 delle 14 persone trovate positive. Dunque l'agenzia Reuters, che ha rimarcato come negli ultimi due mesi, 12 dei 36 pazienti Covid hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Grandi timori all'interno della comunità scientifica per ladi una nuova variante del coronavirus che, stando alle prime evidenze, sarebbe particolarmente resistente al. La mutazione in questione, registrata in Giappone, nella città di Tokyo, risponde al nome di E484K. La notizia è stata rilanciata per prima dalla tv di Stato nipponica, la NHK, secondo la quale il 70% dei pazienti contagiati dal coronavirus e testati nel corso di marzo in un ospedale della capitale, il Tokyo Medical and Dental University Medical Hospital, era stato colpito proprio dalla variante in questione, soprannominata per esigenze di sintesi Eek. La variante infatti è stata riscontrata in 1014 persone trovate positive. Dunque l'agenzia Reuters, che ha rimarcato come negli ultimi due mesi, 12 dei 36 pazientihanno ...

