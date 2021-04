Serie A, Inter-Sassuolo: data, orario e diretta TV (Di lunedì 5 aprile 2021) Inter-Sassuolo: diretta TV e streaming Tempo di recupero per Inter e Sassuolo che dopo il rinvio del match in programma per il 20 marzo, scenderanno in campo mercoledì 7 aprile con calcio di inizio previsto per le ore 18:45, ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. Inter-Sassuolo in streaming La sfida del ‘Giuseppe Meazza’ tra Inter e Sassuolo sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. dazn-og1Ecco dove vedere in diretta TV Cagliari-Inter Grazie all’accordo con DAZN, anche i clienti Sky potranno seguire il match attraverso il satellite su DAZN1, canale 209. Altro modo di vedere il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 aprile 2021)TV e streaming Tempo di recupero perche dopo il rinvio del match in programma per il 20 marzo, scenderanno in campo mercoledì 7 aprile con calcio di inizio previsto per le ore 18:45, ecco come seguire il match inTV e streaming.in streaming La sfida del ‘Giuseppe Meazza’ trasarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi. dazn-og1Ecco dove vedere inTV Cagliari-Grazie all’accordo con DAZN, anche i clienti Sky potranno seguire il match attraverso il satellite su DAZN1, canale 209. Altro modo di vedere il ...

Advertising

OptaPaolo : 9 - L’#Inter non vinceva nove gare di fila in campionato dal 2007, quando stabilì il record nella storia della Seri… - OptaPaolo : 7 - Romelu #Lukaku è diventato il 7° giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 20 gol in due stagioni c… - Gazzetta_it : #Inter stipendi in arrivo e tutto ok con il #RealMadrid per #Hakimi #SerieA #Mercato #Suning - Gazzetta_it : #Bastoni e #Brozovic squalificati. Ecco come #Conte può ridisegnare l'Inter - passione_inter : Mercato - Yerry Mina vuole lasciare l'Everton per la Serie A: Inter e Fiorentina si muovono -… -