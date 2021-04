Sembro un neg***o? Soffro Valeria Fabrizi devastata a Striscia la notizia | come la stanno umiliando

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 aprile 2021) Un Tapiro d'oro dolorosissimo.la"premia"e la grande attrice, interprete di Suor Costanza di Che Dio ci aiuti 6 non la prende bene. Motivo del contendere? Lo scivolone in odor di "razzismo", almeno secondo i rigidissimi (forse un po' talebani) canoni del politicamente corretto, è avvenuto qualche giorno fa a Da noi a ruota libera, il talk domenicale di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, nello spazio successivo a Domenica In. Tra una battuta e una foto d'epoca, per ripercorrere la sua vita e la sua carriera, laaveva commentato così un suo vecchio scatto in bianco e nero: "un". A poca è valsa la correzione immediata, "una ragazza di colore", e il tentativo un po' imbarazzato di sviare l'attenzione ...