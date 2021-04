SAG Awards, tutti i vincitori: spicca anche Chadwick Boseman (Di lunedì 5 aprile 2021) Una breve cerimonia pre-registrata, nel rispetto delle norme anticontagio, si è svolta a Los Angeles per assegnare i premi del sindacato degli attori, i SAG Awards (Screen Actors Guild). Tra i vincitori spicca anche il compianto Chadwick Boseman: un altro premio postumo alla sua memoria. SAG Awards, tutti i vincitori Miglior Attore Protagonista Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom) Miglior Attrice Protagonista Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) Miglior Attore non Protagonista Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Miglior Attrice non Protagonista Youn Yuh-Jung (Minari) Miglior cast di un film Il processo ai Chicago 7 Miglior gruppo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Una breve cerimonia pre-registrata, nel rispetto delle norme anticontagio, si è svolta a Los Angeles per assegnare i premi del sindacato degli attori, i SAG(Screen Actors Guild). Tra iil compianto: un altro premio postumo alla sua memoria. SAGMiglior Attore Protagonista(Ma Rainey’s Black Bottom) Miglior Attrice Protagonista Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom) Miglior Attore non Protagonista Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Miglior Attrice non Protagonista Youn Yuh-Jung (Minari) Miglior cast di un film Il processo ai Chicago 7 Miglior gruppo di ...

