Regno Unito fuori dal lockdown: dal 12 aprile riaprono negozi e palestre. Johnson esulta: «Da lunedì torno al pub»

Con una campagna vaccinale tra le più veloci d'Europa, il Regno Unito continua a registrare un abbassamento nel numero di vittime e contagi giornalieri legati al Coronavirus. Per questo, e dopo un lockdown durato mesi, oggi il premier inglese Boris Johnson ha annunciato l'avvio della seconda fase di gestione della pandemia. Dal 12 aprile il Regno Unito procederà con la riaperture di alcune attività commerciali. Fra queste anche i pub. «Io stesso lunedì andrò al pub», ha detto Johnson in conferenza stampa, osservando però che l'attenzione alle regole deve continuare a essere alta.

April 5, 2021

Il premier ha dato inoltre il via libera alla riapertura di negozi, parrucchieri e palestre in tutto ...

