Regioni in pressing per riaprire dal 20 aprile, il governo frena: «Vertice giovedì solo se migliorano i dati» (Di lunedì 5 aprile 2021) La convocazione della Cabina di regia del governo sarà convocata giovedì prossimo solo in caso di effettivo miglioramento dei dati sulla pandemia di Coronavirus. Dallo stesso governo arriva un ulteriore invito alla cautela dopo che i presidenti delle Regioni sono tornati a chiedere «prospettive a quei settori chiusi, valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici». Il pressing dei governatori puntava anche a quelle attività ormai chiuse da lungo tempo, come le palestre, perché potessero riprendere già da maggio. Da parte del governo, poi, ci sarebbe stata la disponibilità a riunire ministri ed esperti per valutare le possibili riaperture, di fatto con una ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 aprile 2021) La convocazione della Cabina di regia delsarà convocataprossimoin caso di effettivo miglioramento deisulla pandemia di Coronavirus. Dallo stessoarriva un ulteriore invito alla cautela dopo che i presidenti dellesono tornati a chiedere «prospettive a quei settori chiusi, valutando aperture subito dopo il 20, nel caso di un miglioramento deiepidemiologici». Ildei governatori puntava anche a quelle attività ormai chiuse da lungo tempo, come le palestre, perché potessero riprendere già da maggio. Da parte del, poi, ci sarebbe stata la disponibilità a riunire ministri ed esperti per valutare le possibili riaperture, di fatto con una ...

