Preparava carne alla brace: Humanitas salva ustionato (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un dramma che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Nel Comune di Pontegnano Faiano un uomo era intento ad accendere il fuoco per cuocere la carne alla brace. Sul balcone dell'abitazione ha utilizzato del'alcol. La fiamma di ritorno lo ha investito, causandogli delle ustioni in diverse parti del corpo, in particolare ad una mano, al braccio ed al ventre. Immediato il soccorso dell'Humanitas con il trasporto del ferito in ospedale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

