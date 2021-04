Per i viaggi all'estero è prorogata fino al 30 aprile la quarantena di 5 giorni (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha prorogato al 30 aprile le misure che regolano l'ingresso in Italia (con la quarantena di 5 giorni) per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei Paesi della Ue. A partire dal 7 aprile saranno classificati nell'Elenco C, come 'Stati sicuri', anche Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo, dove resta la quarantena di due settimana per chi proviene da là), Israele, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord. I Paesi 'sicuri' Per il viaggiatore che proviene da questi Paesi e dagli altri già in lista (Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca con incluse isole Faer Oer e Groenlandia, Estonia, Finlandia, Francia compresi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ... Leggi su agi (Di lunedì 5 aprile 2021) AGI - Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha prorogato al 30le misure che regolano l'ingresso in Italia (con ladi 5) per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14precedenti nei Paesi della Ue. A partire dal 7saranno classificati nell'Elenco C, come 'Stati sicuri', anche Austria (con limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo, dove resta ladi due settimana per chi proviene da là), Israele, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord. I Paesi 'sicuri' Per ilatore che proviene da questi Paesi e dagli altri già in lista (Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca con incluse isole Faer Oer e Groenlandia, Estonia, Finlandia, Francia compresi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ...

