“Patetico”. Barbara D’Urso, l’imitazione di Mara Venier fa discutere. La conduttrice ancora nella bufera (Di lunedì 5 aprile 2021) Una puntata a dir poco bollente quella andata in onda ieri a Domenica Live. Colpi di scena e soprese. Tra gli invitati c’era anche il visconte Ferdinando Guglielmotti, reduce dalla breve esperienza all’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufrago ha confermato davanti alle telecamere Mediaset: “Io ti amo ancora. Hai sempre lasciato una porta aperta e io quindi ci spero”. Frasi che hanno lasciato di stucco Barbarella, che dopo un attimo di esitazione ha risposto immediatamente al suo ospite, respingendo al mittente questa proposta amorosa. Barbara D’Urso ha quindi affermato in piena diretta: “Non hai speranze con me. Devi essere felice di essere mio amico perché gli amori finiscono, le amicizie restano”. Lei gli ha consigliato di attendere la fine del reality show di Ilary Blasi per potersi incontrare con Elisa Isoardi, visto che lui è sembrato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Una puntata a dir poco bollente quella andata in onda ieri a Domenica Live. Colpi di scena e soprese. Tra gli invitati c’era anche il visconte Ferdinando Guglielmotti, reduce dalla breve esperienza all’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufrago ha confermato davanti alle telecamere Mediaset: “Io ti amo. Hai sempre lasciato una porta aperta e io quindi ci spero”. Frasi che hanno lasciato di stucco Barbarella, che dopo un attimo di esitazione ha risposto immediatamente al suo ospite, respingendo al mittente questa proposta amorosa.ha quindi affermato in piena diretta: “Non hai speranze con me. Devi essere felice di essere mio amico perché gli amori finiscono, le amicizie restano”. Lei gli ha consigliato di attendere la fine del reality show di Ilary Blasi per potersi incontrare con Elisa Isoardi, visto che lui è sembrato ...

Advertising

Friento_07 : Barbara #Palombelli, folgorata da Mario #Draghi sulla via per Francoforte. #staseraitalia è diventato un programma… - luisa26650116 : @Marco99609741 patetico sarai tu,non riesci ad essere obiettivo! io non ho mai guardato le ospitate della famiglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Patetico Barbara Barbara d'Urso, l'imitazione di Mara Venier fa discutere: pioggia di critiche ..."Patetico il tentativo di Barbarella di andare dietro al riuscitissimo e genuino numero di Vincenzo De Lucia con l'Aureli. Alle sagre di paese c'è più dignità". E poi ancora: "Veramente cheap Barbara ...

La regola d'oro Così conosciamo Monica (un'aerea e cinica Barbara Bobulova ), ex moglie e collega di Massimo, vera ... così, egli comincia ad elaborare un folle e patetico discorso di ringraziamento che il soldato ...

Barbara D'Urso invita Mara Venier Yahoo Notizie Barbara D'Urso invita Mara Venier Questa è una cosa imbarazzante, senza senso e pure fatta male… imitazione scarsissima” oppure “Veramente cheap Barbara che risponde a Mara che avevo uno strepitoso De Lucia. Mediaset a livelli molto ...

Barbara D’Urso invita Mara Venier: l’imitazione della Aureli non piace Questa è una cosa imbarazzante, senza senso e pure fatta male… imitazione scarsissima” oppure “Veramente cheap Barbara che risponde a Mara che avevo uno strepitoso De Lucia. Mediaset a livelli molto ...

..."il tentativo di Barbarella di andare dietro al riuscitissimo e genuino numero di Vincenzo De Lucia con l'Aureli. Alle sagre di paese c'è più dignità". E poi ancora: "Veramente cheap...Così conosciamo Monica (un'aerea e cinicaBobulova ), ex moglie e collega di Massimo, vera ... così, egli comincia ad elaborare un folle ediscorso di ringraziamento che il soldato ...Questa è una cosa imbarazzante, senza senso e pure fatta male… imitazione scarsissima” oppure “Veramente cheap Barbara che risponde a Mara che avevo uno strepitoso De Lucia. Mediaset a livelli molto ...Questa è una cosa imbarazzante, senza senso e pure fatta male… imitazione scarsissima” oppure “Veramente cheap Barbara che risponde a Mara che avevo uno strepitoso De Lucia. Mediaset a livelli molto ...