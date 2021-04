Pallotta: «Su Monchi ammetto di essermi fottuto da solo» (Di lunedì 5 aprile 2021) L’ex presidente della Roma, James Pallotta, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic in cui ricorda la sua avventura nel club giallorosso. Sullo stadio: «Avevamo trovato molti grandi sponsor nell’attesa, Coca-Cola era uno di questi. Andai ad Atlanta, avevamo una super formazione di sponsor che volevano essere coinvolti nel progetto. Fa male non avere lo stadio oggi. Stavamo parlando dei naming rights per 15-20 milioni di euro. Ho ricevuto un centinaio di mail di persone che mi dicevano che non vedevano l’ora di vedere lo stadio costruito, che volevano sposarsi lì. Siamo arrivati al punto di ipotizzare di metterci anche una struttura per cremare, o un cimitero, per le ceneri dei tifosi che volevano fossero sparse sul campo. Sarebbe stata la struttura più utilizzata nell’Europa del Sud. Sapevamo di avere una enorme opportunità di generare ricavi e francamente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) L’ex presidente della Roma, James, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic in cui ricorda la sua avventura nel club giallorosso. Sullo stadio: «Avevamo trovato molti grandi sponsor nell’attesa, Coca-Cola era uno di questi. Andai ad Atlanta, avevamo una super formazione di sponsor che volevano essere coinvolti nel progetto. Fa male non avere lo stadio oggi. Stavamo parlando dei naming rights per 15-20 milioni di euro. Ho ricevuto un centinaio di mail di persone che mi dicevano che non vedevano l’ora di vedere lo stadio costruito, che volevano sposarsi lì. Siamo arrivati al punto di ipotizzare di metterci anche una struttura per cremare, o un cimitero, per le ceneri dei tifosi che volevano fossero sparse sul campo. Sarebbe stata la struttura più utilizzata nell’Europa del Sud. Sapevamo di avere una enorme opportunità di generare ricavi e francamente ...

