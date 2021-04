Olimpiadi Tokyo 2021, i casi registrati ad Osaka sarebbero dovuti ad una nuova mutazione, la 484 (Di lunedì 5 aprile 2021) Secondo quanto scritto oggi da Elena Dusi su “La Repubblica”, l’ondata di contagi che sta colpendo il Giappone e che ha portato alla cancellazione del passaggio della torcia olimpica nella città di Osaka, in programma il 14 aprile, sarebbe dovuto soprattutto ad una nuova variante. In tutta la prefettura di Osaka da oggi sono in vigore misure più restrittive rispetto alle precedenti: si sono registrati infatti ben 666 casi in una sola giornata. Nella scorsa settimana sono stati registrati oltre mille casi della cosiddetta “variante 484”, che si è sviluppata in Giappone. Questa mutazione infatti è differente rispetto alle varianti inglese, sudafricana e brasiliana, ed è stata denominata “Eek”, e sarebbe più resistente ai vaccini. Secondo le ultime ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Secondo quanto scritto oggi da Elena Dusi su “La Repubblica”, l’ondata di contagi che sta colpendo il Giappone e che ha portato alla cancellazione del passaggio della torcia olimpica nella città di, in programma il 14 aprile, sarebbe dovuto soprattutto ad unavariante. In tutta la prefettura dida oggi sono in vigore misure più restrittive rispetto alle precedenti: si sonoinfatti ben 666in una sola giornata. Nella scorsa settimana sono statioltre milledella cosiddetta “variante 484”, che si è sviluppata in Giappone. Questainfatti è differente rispetto alle varianti inglese, sudafricana e brasiliana, ed è stata denominata “Eek”, e sarebbe più resistente ai vaccini. Secondo le ultime ...

Advertising

Reggina_1914 : Rigoberto #Rivas e la sua @FenafuthOrg staccano il pass per #Tokyo2020 ???? ???? - repubblica : La Quinta di Federica: le lacrime dopo il pass per le Olimpiadi di Tokyo - FraLauricella : È allarme in Giappone per una nuova variante che risulta piuttosto resistente ai vaccini. La mutazione del virus è… - carloangeli : RT @tempoweb: #Olimpiadi, Federica #Pellegrini è da record nel #nuoto: qualificata per #Tokyo #federicapellegrini #iltempoquotidiano https… - fseviareggio : RT @Tg1Rai: Domani i giochi a 5 cerchi compiono 125 anni. La prima edizione dell'era moderna fu infatti nel 1896. Ma in un certo senso anch… -