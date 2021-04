Nordstream | due aziende italiane per aggirare le sanzioni

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ilmade in Italy. Ovvero come la Russia ha aggirato leUsa sul gasdotto grazie a duedel Lombardo-Veneto. Un’inchiesta giornalistica svela per la prima volta il trucco che consentirà a Mosca di completare la pipeline sotto al Baltico nonostante l’embargo di Washington. Facendo emergere i dettagli dell’indispensabile supporto tecnico italiano, non esattamente in linea con l’atlantismo intransigente del ministro degli Esteri Luigi di Maio e del presidente del Consiglio Mario Draghi. CARTE DOGANALI ALLA MANO, nero … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

A cominciare dalla costruzione del gasdotto2, osteggiato dagli americani proprio perché ... Draghi ha posto inoltretemi molto sensibili: la necessità di disegnare una politica fiscale ...La loro volontà è quella di "assassinare" il progetto del gasdotto2 tra Russia e ... prima come senatore, poi come vicepresidente inamministrazioni e ora come 46esimo presidente degli ...Il Nordstream made in Italy. Ovvero come la Russia ha aggirato le sanzioni Usa sul gasdotto grazie a due aziende del Lombardo-Veneto. Un’inchiesta giornalistica svela per la prima volta il trucco che ...L'Associazione tedesca per la tutela dell'ambiente (Duh) ha comunicato che presenterà ricorso al tribunale amministrativo di Amburgo ...