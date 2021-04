“Non si ruba a casa dei ladri” stasera in tv, Vincenzo Salemme e Maurizio Mattioli che dice addio al Pupone (Di lunedì 5 aprile 2021) Una gara d’appalto per le pulizie. Tutta italiana e truccata. Vincerà ‘Tuscia Pulizie‘ da Frosinone. Da qui nasce l’avventura, che ha per titolo la saggezza popolare scritta su un ciak: stasera in tv c’è “Non si ruba a casa dei ladri“. Chi tenta di farsi giustizia da se nell’universo delle truffe. Ai danni di Antonio Russo (Vincenzo Salemme), si consuma l’asta pilotata per l’affidamento di una grossa commissione. Che non andrà alla sua ditta, pur avendo il massimo punteggio in graduatoria. Sarà l’anziana zia Titina ad ospitare lui e la moglie Daniela (Stefania Rocca), rimasti senza soldi. Per 5.000 euro al mese, accetteranno il lavoro di camerieri per un potente e corrotto faccendiere romano, Simone (Massimo Ghini). Una coppia insolita a svolgere l’incarico di domestici, come due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) Una gara d’appalto per le pulizie. Tutta italiana e truccata. Vincerà ‘Tuscia Pulizie‘ da Frosinone. Da qui nasce l’avventura, che ha per titolo la saggezza popolare scritta su un ciak:in tv c’è “Non sidei“. Chi tenta di farsi giustizia da se nell’universo delle truffe. Ai danni di Antonio Russo (), si consuma l’asta pilotata per l’affidamento di una grossa commissione. Che non andrà alla sua ditta, pur avendo il massimo punteggio in graduatoria. Sarà l’anziana zia Titina ad ospitare lui e la moglie Daniela (Stefania Rocca), rimasti senza soldi. Per 5.000 euro al mese, accetteranno il lavoro di camerieri per un potente e corrotto faccendiere romano, Simone (Massimo Ghini). Una coppia insolita a svolgere l’incarico di domestici, come due ...

