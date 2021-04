MotoGP, GP Doha 2021: meno di 9? tra il vincitore e il 15° a Losail. Mai tanto equilibrio in pista! (Di lunedì 5 aprile 2021) Il GP di Doha, secondo round del Mondiale 2021 di MotoGP, è da ricordare per un aspetto molto particolare: non era mai accaduto, infatti, che tra il vincitore e il 15° ci fossero meno di 15?. Ebbene, nella prova andata in scena ieri a Losail tra il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e il portoghese Miguel Oliveira (KTM) c’è stato un distacco di 8?928. Un dato non casuale sul grande equilibrio che c’è in questo momento nella classe regina. Una situazione dettata anche dall’assenza di una figura dominante come lo spagnolo Marc Marquez? Probabilmente la risposta è sì. Vero è che in questo contesto ancor privo del campione iberico, ogni costruttore ha piazzato almeno un rappresentante nella top-15 e, per essere ancora più precisi, il margine che c’è stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Il GP di, secondo round del Mondialedi, è da ricordare per un aspetto molto particolare: non era mai accaduto, infatti, che tra ile il 15° ci fosserodi 15?. Ebbene, nella prova andata in scena ieri atra il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e il portoghese Miguel Oliveira (KTM) c’è stato un distacco di 8?928. Un dato non casuale sul grandeche c’è in questo momento nella classe regina. Una situazione dettata anche dall’assenza di una figura dominante come lo spagnolo Marc Marquez? Probabilmente la risposta è sì. Vero è che in questo contesto ancor privo del campione iberico, ogni costruttore ha piazzato alun rappresentante nella top-15 e, per essere ancora più precisi, il margine che c’è stato ...

