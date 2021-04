METEO, verso freddo da record. Neve in pianura e le coste (Di lunedì 5 aprile 2021) METEO invernale in primavera.Che dire? Dopo il caldo allucinante dei giorni scorsi, in molte zone d’Europa – Italia compresa – sembrava arrivata l’Estate, il freddo allucinante dei prossimi giorni. Alcuni centri METEO internazionali parlano di irruzione artica potenzialmente record, addirittura storica. Staremo a vedere, i conti si faranno alla fine certo è che le premesse non sono niente male. Anzi, sincerità per sincerità diciamo che il freddo tardivo fa sempre male. Soprattutto se arriva dopo un periodo eccezionalmente caldo, un periodo che ha portato la vegetazione a fiorare anche su gran parte del Nord Europa. Queste masse d’aria fredda di fine stagione non sono per niente buoni, inutile girarci attorno. Le temperature mattutine e notturne sotto zero spesso causano danni significativi agli ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 5 aprile 2021)invernale in primavera.Che dire? Dopo il caldo allucinante dei giorni scorsi, in molte zone d’Europa – Italia compresa – sembrava arrivata l’Estate, ilallucinante dei prossimi giorni. Alcuni centriinternazionali parlano di irruzione artica potenzialmente, addirittura storica. Staremo a vedere, i conti si faranno alla fine certo è che le premesse non sono niente male. Anzi, sincerità per sincerità diciamo che iltardivo fa sempre male. Soprattutto se arriva dopo un periodo eccezionalmente caldo, un periodo che ha portato la vegetazione a fiorare anche su gran parte del Nord Europa. Queste masse d’aria fredda di fine stagione non sono per niente buoni, inutile girarci attorno. Le temperature mattutine e notturne sotto zero spesso causano danni significativi agli ...

