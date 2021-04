LIVE Sollevamento pesi, Europei 2021 in DIRETTA: Mirko Zanni ORO nello strappo e ARGENTO nel totale (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Grazie per aver seguito la gara con la DIRETTA LIVE di OA Sport. Gli Europei di Sollevamento pesi continueranno domani, con altre due gare, da noi l’augurio di una buona serata. 20.32 Il turco vince anche la classifica totale con 323 kg, secondo Mirko Zanni con 318 kg, mentre chiude il podio il bulgaro Genchev con 315 kg. Un vero peccato per l’azzurro, che ha pagato uno slancio al di sotto delle aspettative. 20.31 E ce la fa! Ozbek vince lo slancio con 178 kg! ARGENTO al bulgaro Genchev, bronzo al georgiano Chkheidze. 20.30 Genchev! Che prova del bulgaro, che solleva 177 kg. Ora Ozbek dovrà fare 178 kg. 20.28 Errore per il georgiano Chkheidze, che però conquista il bronzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie per aver seguito la gara con ladi OA Sport. Glidicontinueranno domani, con altre due gare, da noi l’augurio di una buona serata. 20.32 Il turco vince anche la classificacon 323 kg, secondocon 318 kg, mentre chiude il podio il bulgaro Genchev con 315 kg. Un vero peccato per l’azzurro, che ha pagato uno slancio al di sotto delle aspettative. 20.31 E ce la fa! Ozbek vince lo slancio con 178 kg!al bulgaro Genchev, bronzo al georgiano Chkheidze. 20.30 Genchev! Che prova del bulgaro, che solleva 177 kg. Ora Ozbek dovrà fare 178 kg. 20.28 Errore per il georgiano Chkheidze, che però conquista il bronzo ...

