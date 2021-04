La fuggitiva | quante puntate sono?

(Di lunedì 5 aprile 2021) Un action thriller tutto al femminile: così è stato presentato La, nuova fiction che Raiuno propone in prima serata a partire dal 5 aprile 2021. Vittoria Puccini, volto molto noto dagli amanti delle serie tv italiane, questa volta indossa i panni di una donna dal doppio passato, costretta ora a scappare da una pesante accusa. Ma daè composto La? La fiction è formata da otto episodi da cinquanta minuti ciascuno, in onda due per volta per quattro prime serate. Se quindi la serie andrà in onda sempre di lunedì e non ci saranno doppi appuntamenti, il finale di stagione sarà trasmesso il 26 aprile. La, la trama La vita di Arianna (la Puccini) viene sconvolta quando suo marito Fabrizio, assessore all’urbanistica di un piccolo comune dell’hinterland torinese, ...

CorriereCitta : La fuggitiva, stasera in tv: cast, quante puntate sono, location, Vittoria Puccini, la fiction in onda da lunedì 5… - infoitcultura : La Fuggitiva: cast completo, trama, quante puntate, trailer e location. Quando inizia su Rai 1 la serie tv con Vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : fuggitiva quante

TVSerial.it

Dopo la puntata di Soliti ignoti " Il ritorno, in prima serata va in onda la serie La. ... Nell'orario di pranzo, il pubblico può seguireStorie e Passato e Presente. Il pomeriggio ...Fiction LA: quando inizia,puntate Vittoria Puccini torna in tv protagonista de La, un nuovo thriller ad alto tasso tensivo nel quale l'attrice interpreta una donna dal passato ...Ma da quante puntate è composto La fuggitiva? La fiction è formata da otto episodi da cinquanta minuti ciascuno, in onda due per volta per quattro prime serate. Se quindi la serie andrà in onda sempre ...La fuggitiva è la nuova fiction Rai con Vittoria Puccini: scopriamo quante puntate ha e la programmazione televisiva completa.