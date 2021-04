La bufala della Evergreen incagliata nel canale di Suez che trasportava bambini (Di lunedì 5 aprile 2021) Prima abbiamo assistito a trattati di ingegneria navale compendiati su Facebook per sentire le spiegazione dei “bene informati” su come disincagliare il porta-conteiner Even Given della Evergreen bloccata per sei giorni all’interno del canale di Suez, senza la possibilità né di muoversi, né di far passare altre navi da uno dei passaggi strategici per i commerci e l’economia di tutto il mondo. Poi ci sono state le manovre degli James Spithill denoantri che hanno spiegato esattamente la rotta che la nave avrebbe dovuto seguire per liberare ogni passaggio. Infine è arrivata anche la bufala Evergreen, diffusa – neanche a dirlo – dai soliti complottisti di QAnon che prima l’hanno fatta circolare negli Stati Uniti e da lì è passata ai sovranisti creduloni di casa nostra. LEGGI ANCHE > La ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 aprile 2021) Prima abbiamo assistito a trattati di ingegneria navale compendiati su Facebook per sentire le spiegazione dei “bene informati” su come disincagliare il porta-conteiner Even Givenbloccata per sei giorni all’interno deldi, senza la possibilità né di muoversi, né di far passare altre navi da uno dei passaggi strategici per i commerci e l’economia di tutto il mondo. Poi ci sono state le manovre degli James Spithill denoantri che hanno spiegato esattamente la rotta che la nave avrebbe dovuto seguire per liberare ogni passaggio. Infine è arrivata anche la, diffusa – neanche a dirlo – dai soliti complottisti di QAnon che prima l’hanno fatta circolare negli Stati Uniti e da lì è passata ai sovranisti creduloni di casa nostra. LEGGI ANCHE > La ...

Advertising

tiber_h : RT @italianfirst2: Recovery Plan, la grande bufala della 'svolta green' - italianfirst2 : Recovery Plan, la grande bufala della 'svolta green' - generacomplotti : #fakeNews Fedez mi ha detto che il #Coronavirus non è una bufala della Umbrella Corporation per farci sapere la ver… - FertGiuseppe : In Italia il 97% delle persone decedute con #Covid era già malato. L'età media alla morte è di 81 anni. Hanno preso… - BastianoJoao : RT @salvosorce: Ho nostalgia della #bufala dei colori del #TetraPak. Bei tempi... -

Ultime Notizie dalla rete : bufala della Barbara D'Urso, il visconte Ferdinando confessa: 'Sono innamorato di te'. Ma lei lo rifiuta: 'Fattene una ragione' C'è della verità o è solamente una bufala? O una caciotta, visto come viene definito Guglielmotti dai suoi amici: 'Il Visconte Caciottaro'. La replica dell'aristocratico, la cui fama di seduttore non ...

Dante in vico Parmigiani: vero o un'antica fake news? Perché Dante era andato davvero pesante con il membro di una delle più nobili famiglie della città ... Secondo altri, invece, era tutta una bufala. 'Appunto - interviene De Nicola nell'intervista a ...

Recovery Plan, la grande bufala della "svolta green" ilGiornale.it Recovery Plan, la grande bufala della "svolta green" La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato che il 37% dei fondi sarà destinato alle politiche verdi e che il 30% del fondo sarà finanziato attraverso "green bonds", ...

La novità è il pranzo d’asporto SASSARI. Pasqua e Pasquetta d’asporto, per il secondo anno di fila. La zona rossa non perdona e i ristoranti di Sassari e dintorni si attrezzano per salvare il salvabile tenendo aperta la cucina conta ...

C'èverità o è solamente una? O una caciotta, visto come viene definito Guglielmotti dai suoi amici: 'Il Visconte Caciottaro'. La replica dell'aristocratico, la cui fama di seduttore non ...Perché Dante era andato davvero pesante con il membro di una delle più nobili famigliecittà ... Secondo altri, invece, era tutta una. 'Appunto - interviene De Nicola nell'intervista a ...La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato che il 37% dei fondi sarà destinato alle politiche verdi e che il 30% del fondo sarà finanziato attraverso "green bonds", ...SASSARI. Pasqua e Pasquetta d’asporto, per il secondo anno di fila. La zona rossa non perdona e i ristoranti di Sassari e dintorni si attrezzano per salvare il salvabile tenendo aperta la cucina conta ...