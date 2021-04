Giordania | il principe Hamzah ora rilancia il monarca Abdallah II

Advertising

eziomauro : Giordania, sventato un colpo di Stato contro il re: fra gli arrestati l'ex principe ereditario - MediasetTgcom24 : Giordania, il principe Hamzah su Twitter: 'Non obbedirò agli ordini' #giordania - OperaFisista : Giordania, il principe Hamzah su Twitter: “Non obbedirò agli ordini” - generacomplotti : RT @peppe844: #Giordania, il principe Hamza accusato di complotto: “Non obbedirò agli ordini”. Ue: “Sostegno al re Abdallah II” https://t.c… - peppe844 : #Giordania, il principe Hamza accusato di complotto: “Non obbedirò agli ordini”. Ue: “Sostegno al re Abdallah II”… -

Ultime Notizie dalla rete : Giordania principe

Il fratellastro del re, respinge le accuse di aver complottato contro di lui, usa parole a favore del sovrano, ma dichiara di non voler sottostare al provvedimento dei domiciliari e comunica con il ...L'estraniatodellaHamzah bin Hussein ha detto in una registrazione vocale che disobbedirà agli ordini dell'esercito di non comunicare con il mondo esterno dopo essere stato messo agli arresti ...Caos in Giordania, cosa succede dopo l'arresto del fratellastro del Re, il principe Hamzah: “complotto contro Abdallah II”. Accuse e misteri ...Il sito web egiziano Arabi21, che è sostenuto dal Qatar ha riferito che l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti erano partner nel tentativo di colpo di stato e forse anche i suoi istigatori.