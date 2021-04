Ecco la coda d'inverno con neve e temperature 15 gradi sotto la media (Di lunedì 5 aprile 2021) Valentina Dardari La giornata di Pasquetta vedrà il sole splendere in quasi tutta Italia. Da domani invece torneranno il freddo e anche la neve Con tutta l’Italia in zona rossa, e quindi con limitazioni negli spostamenti, il meteo ha deciso di concedere una tregua almeno per la giornata di oggi, Pasquetta. Ma poi il tempo è destinato a cambiare radicalmente. Da domani arriverà freddo e neve. Oggi, al Nord e al Centro avremo tempo stabile, mentre vi saranno piogge sulle regioni del Sud. La maggior parte del Paese vedrà splendere il sole e le temperature non saranno particolarmente basse. Una tregua per Pasquetta al Centro-Nord, anche se alcune zone del Sud sono minacciate da possibili temporali. Ecco cosa ci aspetta: si vanno ad attenuare i venti freddi arrivati nei giorni scorsi dall’Europa orientale ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 aprile 2021) Valentina Dardari La giornata di Pasquetta vedrà il sole splendere in quasi tutta Italia. Da domani invece torneranno il freddo e anche laCon tutta l’Italia in zona rossa, e quindi con limitazioni negli spostamenti, il meteo ha deciso di concedere una tregua almeno per la giornata di oggi, Pasquetta. Ma poi il tempo è destinato a cambiare radicalmente. Da domani arriverà freddo e. Oggi, al Nord e al Centro avremo tempo stabile, mentre vi saranno piogge sulle regioni del Sud. La maggior parte del Paese vedrà splendere il sole e lenon saranno particolarmente basse. Una tregua per Pasquetta al Centro-Nord, anche se alcune zone del Sud sono minacciate da possibili temporali.cosa ci aspetta: si vanno ad attenuare i venti freddi arrivati nei giorni scorsi dall’Europa orientale ...

