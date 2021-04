Advertising

TV7Benevento : E.Romagna: Toti, 'niente potrà fermare Bonaccini'... -

Ultime Notizie dalla rete : Romagna Toti

OlbiaNotizie

"Siamo pronti ad aumentare la campagna", ha chiarito il presidente della Liguria,. Viaggi all'... In rosso, invece, Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia -, ...Per, 'sarebbe assai negativo se succedesse che, mentre il resto d'Italia cala, noi dovessimo ... in Valle d'Aosta (380), Piemonte (337), Friuli Venezia Giulia (331), Puglia (318), Emilia -...Da collega governatore e vicepresidente della conferenza delle Regioni conosco il grande lavoro che Stefano sta facendo per superare l’emergenza Covid e sono certo che niente potrà fermarlo”. Così ...Tutte le risorse umane di sistema a questo punto sono coinvolte in questo grande impegno» Si anticipano così, come già fatto dalla Regione Emilia Romagna, gli effetti del decreto governativo in attesa ...